Чехія готова передати Україні 3D-технології друкування масок

Чеська сторона висловила готовність передати Україні технології з виробництва протиепідемічних товарів і захисних засобів, розроблених чеськими науково-дослідними інститутами протягом кризового періоду.

Це в інтерв’ю Укрінформу підтвердив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

"Чеська сторона висловила готовність безкоштовно надати Україні технології друку", - заявив посол.

Він пояснив, що йдеться про друк на 3D-принтерах захисних масок і щитів. Одразу після того як склалася ситуація з коронавірусом, у наукових установах, університетах Чехії були розроблені досить цікаві моделі, які можна друкувати.

Ними зацікавилися в українському Міністерстві охорони здоров’я. Наразі відбуваються контакти щодо цього.