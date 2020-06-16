В Україні можуть збільшити штрафи для тих, хто не носить маски

Голови обласних державних адміністрацій мають достатньо повноважень, щоб у своїх регіонах в умовах адаптивного карантину забезпечити всі належні заходи для недопущення різкого зростання кількості хворих на COVID-19.

Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

«Людям треба роз'яснювати ці питання. Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті. Дуже важливо постійно комунікувати з суспільством з метою дотримання цих соціальних заходів», - підкреслив Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що зараз дуже важливо тримати епідемію під контролем, особливо враховуючи той факт, що послаблення карантинних заходів, на жаль, суспільством сприймається як скасування карантину.

У питанні закупівлі засобів індивідуального захисту по областях, глава уряду наголосив, що Міністерство охорони здоров’я свою частину обов'язків виконує: «Перераховані кошти, закуповуються всі необхідні медичні засоби для передачі їх у регіони. Але кожна область, кожен медичний заклад мають свої ресурси. Прохання прискорити процеси закупівель та проконтролювати, щоб ми наповнили медичні заклади засобами індивідуального захисту».

«Поки що ми бачимо незначне, але зростання кількості підтверджених хворих. Для того, щоб не допустити в певний момент експонентного зростання кількості хворих та перевантаження медичних закладів, треба діяти зараз. Абсолютно достатньо тієї влади, тих повноважень у кожного з вас, шановні голови ОДА, для того, щоб ми ситуацію тримали на контролі і адаптивний карантин приносив свої результати», - підсумував Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Нині в Україні до 22 червня триває адаптивний карантин.

В Україні за минулу добу, 15 червня, зафіксовано 666 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіли 32 476 людей.