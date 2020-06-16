В Україні можуть збільшити штрафи для тих, хто не носить маски

В Україні можуть збільшити штрафи для тих, хто не носить маски

Укрінформ
Голови обласних державних адміністрацій мають достатньо повноважень, щоб у своїх регіонах в умовах адаптивного карантину забезпечити всі належні заходи для недопущення різкого зростання кількості хворих на COVID-19.

Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

«Людям треба роз'яснювати ці питання. Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті. Дуже важливо постійно комунікувати з суспільством з метою дотримання цих соціальних заходів», - підкреслив Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що зараз дуже важливо тримати епідемію під контролем, особливо враховуючи той факт, що послаблення карантинних заходів, на жаль, суспільством сприймається як скасування карантину.

У питанні закупівлі засобів індивідуального захисту по областях, глава уряду наголосив, що Міністерство охорони здоров’я свою частину обов'язків виконує: «Перераховані кошти, закуповуються всі необхідні медичні засоби для передачі їх у регіони. Але кожна область, кожен медичний заклад мають свої ресурси. Прохання прискорити процеси закупівель та проконтролювати, щоб ми наповнили медичні заклади засобами індивідуального захисту».

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«Поки що ми бачимо незначне, але зростання кількості підтверджених хворих. Для того, щоб не допустити в певний момент експонентного зростання кількості хворих та перевантаження медичних закладів, треба діяти зараз. Абсолютно достатньо тієї влади, тих повноважень у кожного з вас, шановні голови ОДА, для того, щоб ми ситуацію тримали на контролі і адаптивний карантин приносив свої результати», - підсумував Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Нині в Україні до 22 червня триває адаптивний карантин.

В Україні за минулу добу, 15 червня, зафіксовано 666 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіли 32 476 людей.

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