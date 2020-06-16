Степанов закликає не плутати пом'якшення карантину з його скасуванням

Зменшити ризик інфікування на коронавірус можна, дотримуючись карантинних заходів.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо, що одним із основних критеріїв для того, щоб знизити ризик інфікування і зменшити кількість захворювань, є дотримання рекомендацій МОЗ", - сказав Степанов.

Він зазначив, що наразі в Україні зросло кількість звернень громадян з симптомами коронавірусу, також почала зростати кількість госпіталізацій. За його словами, значне зростання випадків захворювання на коронавірус розпочалося минулого тижня.

"753 випадки було минулого тижня. Ми це пов'язуємо з тим, що всі ми переплутали пом'якшення карантинних заходів з повним скасування всіх обмежень, які існують в країні. В тому числі тими рекомендаціями МОЗ, це і соціальна дистанція, також користування антисептиками та масками", - сказав Степанов.

Очільник МОЗ додав, що наразі є спалахи в окремих населених пунктах України, які в тому числі пов'язані з проведенням тих чи інших свят з недотриманням карантинних обмежень.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано за минулу добу 666 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіло 32 476 людей.