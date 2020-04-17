Чехія обіцяє не допустити дискримінації українських працівників – посол

З початком кризи та закриття регулярного сполучення між Україною та Чехією додому поїхали тисячі українців, але більшість залишилася в республіці, сподіваючися, що їх права будуть захищені.

Про ситуацію в коментарі Укрінформу розповів посол України в Чеській Республіці Євген Перебійніс.

«Ми отримали чіткі запевнення, що чеська влада не допустить дискримінації українських працівників та жорстко реагуватиме на можливі порушення у цій сфері з боку чеських роботодавців», - заявив посол, додавши, що диппредставництво в перші ж дні кризи звернулось до уповноважених органів влади Чехії та провідних об’єднань ділових кіл із проханням забезпечити дотримання прав громадян України.

Таким чином, ті працівники з України, які перебувають в Чехії легально, з оформленими належним чином угодами з роботодавцями (це за офіційними даними 121 тисяча осіб), користуються такими самими соціальними правами, як і громадяни Чехії.

Втім, як визнав Перебійніс, до посольства уже зверталися громадяни із скаргами на посередницькі агентства з працевлаштування, які не лише усувалися від вирішення проблем працівників, пов’язаних із звільненням, але й зловживали цією ситуацією, затримуючи виплату зарплати за кілька місяців, позбавляючи людей житла, уникаючи своїх обов’язків щодо пошуку альтернативної роботи в разі звільнень.

Посольство максимально допомагає громадянам, надає їм правову консультацію, в окремих випадках вступає в переговори з недобросовісними працедавцями, сприяє в пошуку житла та можливостей для повернення в Україну.

За офіційними даними, станом на кінець 2019 року в Чеській Республіці проживало 151 960 громадян України - 23,8% від загального числа іноземців в країні. З них 48,5% перебували в Чехії з метою працевлаштування, 16,9% - з метою об’єднання родин, 8,5% - на навчанні, 6,9% - займалися підприємницькою діяльністю. За цими ж даними, українці є у Чехії найчисельнішою групою серед іноземців, які на території Чехії офіційно започаткували підприємницьку діяльність - їх частка в загальній цифрі таких людей становила майже 25%.

У перші дні викликаної коронавірусом кризи організовано – літаками, потягами та автобусами – в Україну виїхали близько 10 тисяч громадян, з яких лише 10% - туристи. Втім, порахувати точну кількість тих, хто вирішив повернутися додому неможливо, адже багато людей поверталися власними авто.