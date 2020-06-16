Шмигаль очікує поступового зростання економіки вже в другому півріччі

Уряд розробив програму стимулювання економіки, яка в першу чергу спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу.

Про це 15 червня заявив глава уряду Денис Шмигаль в програмі "Свобода слова" на каналі ICTV.

Як зазначив прем'єр, в програмі діяльності уряду, опублікованій в понеділок, враховується падіння ВВП на 4,8%.

"Консенсусний прогноз МВФ і Мінфіну становить -4,8% падіння ВВП у цьому році. Порівняно з +3,7 різниця дійсно 8,5%. Але вже з другого півріччя прогнозується поступове зростання економіки", − зазначив Шмигаль.

Також він додав, що для подолання кризової ситуації в країні, що склалася внаслідок пандемії коронавірусу, уряд розробив і подав на затвердження програму стимулювання економіки, яка спрямована в першу чергу на підтримку малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо: раніше Кабмін оприлюднив доопрацьовану програму своєї діяльності, яка включає короткострокові та довгострокові пріоритети діяльності уряду.