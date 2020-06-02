До Бюджетного кодексу внесли зміни у зв'язку з проведенням адміністративної реформи

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи" (№2782).

Закон підтримали 330 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон вносить зміни до статей 17, 29, 50, 64 Бюджетного кодексу України, якими термін "орган доходів і зборів" замінюється на "митний орган" та "податковий орган" відповідно до контексту.

"Проєкт закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи" розроблено з метою приведення у відповідність понятійного апарату Бюджетного кодексу України для системи центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну митну та державну податкову політику у зв’язку зі розмежуванням функцій Державної фіскальної служби України та створенням Державної митної служби України та Державної податкової служби України", - йдеться у пояснювальній записці.

Документ є взаємопов’язаним з проєктом закону "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи" (реєстр. № 2318-1 від 14.11.2019), яким, серед іншого, передбачається заміна терміну "орган доходів і зборів" на терміни "митний орган" та "податковий орган" у низці законодавчих актів.