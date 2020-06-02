Рада внесла зміни до Митного кодексу у зв'язку із реформою прокуратури

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку із реформою прокуратури та змінами у системі судоустрою України" (№3194).

Рішення підтримав 301 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон вносить зміни до частини дев'ятої статті 340, частини першої статті 359, частини другої статті 456 та частини другої статті 457 Митного кодексу України щодо суто технічної заміни слів "Верховний суд України", "генеральний прокурор України" та "генеральна прокуратура України" словами "Верховний суд", "генеральний прокурор" та "Офіс генерального прокурора" відповідно.

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Цілями та завданнями закону є уточнення у зв'язку зі змінами у законодавстві України дійсних найменувань у системі судоустрою та прокуратури, а також назв посад керівників таких органів.