Рада додала в порядок денний сесії ще два десятки законопроєктів

Рада додала в порядок денний сесії ще два десятки законопроєктів

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила постанову "Про внесення змін до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання" (№2835-11).

Рішення підтримали 247 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, постановою включається до порядку денного третьої сесії ще 21 законопроєкт.

Серед них - №2802 "Про внесення змін до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" щодо удосконалення захисту тварин від жорсткого поводження", №3438 "Про внесення змін до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", №3031 "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" щодо надання можливості приватизації житлового фонду, що не перебуває в комунальній власності", №3325 "Про внесення змін до статті 86 Закону України "Про прокуратуру" щодо забезпечення права на перерахунок пенсій працівникам органів прокуратури".

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Також серед цих законопроєктів є 2 урядових - №3386 "Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо скорочення строків розгляду судом справ, пов'язаних із захистом прав дітей, та вдосконалення порядку розгляду справ окремого провадження" та №3474 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних".

Окрім того, у Верховній Раді створили міжфракційні об'єднання "За єдину українську помісну православну церкву" та "За розвиток українського ракетобудування".

Як повідомлялося, планується, що третя сесія Верховної Ради дев'ятого скликання триватиме до 17 липня.

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