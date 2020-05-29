Уряд передасть до Ради план зі стимулювання економіки вже наступного тижня

Уряд наступного тижня передасть у Верховну Раду програму стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Документ цей пройшов обговорення і на засіданні уряду, і була проведена Рада економічного розвитку із залученням експертів високого рівня. Є оцінки, є надзвичайно позитивні оцінки, є критика. Це документ доробляється і наступного тижня буде переданий, як цього і вимагає закон, у Верховну Раду", - сказав Шмигаль.

За його словами у підготовці цієї програми взяли участь понад 90 розробників, серед яких аналітичні центри, бізнес-асоціації та окремі компанії (в тому числі із представників малого та середнього бізнесу).

"Сама програма розрахована на три роки. Тому що увесь світ сьогодні не знає, як буде розвиватися економічна криза та світова рецесія. За різними прогнозами та оцінками це буде від двох до трьох років, тому ми також готуємося до тактичного протистояння наслідкам кризи у цьому році та середньостроково упродовж двох або трьох років", - зазначив глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня на засіданні уряду була затверджена Програма стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19 з умовою її доопрацювання. У Програмі враховані ініціативи за такими напрямками: доступ до фінансів, доступ до ринків, дерегуляція, модернізація та розвиток, доступ до інфраструктури. Важливою частиною Програми буде системна та ґрунтовна підтримка вітчизняного виробника. Принциповим пріоритетом є створення робочих місць та сплата податків в Україні.

Програма передбачає широкий спектр методів підтримки: допомога просування експорту; доступні кредити, грантові програми; розширення участі малого і середнього бізнесу у державних закупівлях.