Єврокомісія пропонує створити фонд відновлення економіки у €750 мільярдів

Ситуація, яка складається на спільному ринку ЄС внаслідок удару пандемії коронавірусу, потребує масштабних інвестицій та рішучих фінансових заходів, виходячи з чого Єврокомісія запропонувала пакет відновлення європейської економіки в обсязі 750 мільярдів євро.

Про це у середу під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту у Брюсселі заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Єврокомісія сьогодні запропонувала новий інструмент для відновлення під назвою "ЄС - наступне покоління", який вартий 750 мільярдів євро. Він доповнить наш уточнений довгостроковий бюджет ЄС в обсязі 1,1 трильйона євро. "ЄС-наступне покоління" разом із основною Багаторічною фінансовою перспективою (MFF), складатиме у сумі 1,85 трильйона євро, відповідно до сьогоднішньої пропозиції", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що таке бюджетне фінансування буде здійснюватися паралельно із реалізацією концепції так званих "трьох мереж безпеки" для підтримки європейських робітників і бізнесу в обсязі 540 мільярдів євро, які вже були ухвалені Європарламентом та Радою ЄС. В сумі всі фонди, які ЄС має намір задіяти для відродження після удару пандемії, за словами Урсули фон дер Ляєн, складають 2,4 трильйона євро.

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Президент Єврокомісії пояснила, що фінансовий інструмент з назвою "ЄС - наступне покоління" формуватиметься за рахунок тимчасового скасування обмежень на використання власних ресурсів, та шляхом дозволу Єврокомісії, з використанням високого кредитного рейтингу, позичати гроші на фінансових ринках.

"Це термінова та виключна необхідність для термінової та виключної кризи. "ЄС - наступне покоління" буде інвестувати у ремонт нашої соціальної системи, у захист нашого спільного ринку, допоможе збалансувати рахунки по всій Європі. І мірою того, як ми будемо це робити, ми маємо просуватися до зеленого, цифрового, більш стійкого майбутнього, тому що саме таким є майбутнє Європи наступного покоління".

Президент Єврокомісії зауважила, що із 750 мільярдів євро, які передбачаються інструментом "ЄС - наступне покоління", 500 мільярдів виділятимуться країнам-членам у вигляді грантів, ще 250 мільярдів євро будуть доступними в формі кредитів. При цьому ці гроші будуть витрачатися в рамках бюджетних програм ЄС, і не матимуть нічого спільного із "старими" боргами держав-членів. Ці гроші будуть використані для інноваційного технологічного розвитку ЄС та модернізації європейської економіки, відповідно до цілей "Зеленої угоди" ЄС та перспектив цифрової трансформації і соціального розвитку.