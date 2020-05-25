Президент Європарламенту закликає “ощадливу четвірку” не економити на подоланні коронакризи

Президент Європарламенту Девід Сассолі виступив із критикою «ощадливих» країн - Австрії, Данії, Нідерландів та Швеції, уряди яких висловили альтернативу німецько-французькій ініціативі з економічного відновлення ЄС після коронакризи.

Вона, зокрема, передбачає створення Європейського фонду відновлення у 500 мільярдів євро. Відповідна заява Девіда Сассолі оприлюднена на сайті Європейського Парламенту.

«Я звертаюся до їхньої відповідальності. Немає «економних» країн і країн «з вільними витратами» Швидше, є країни, які усвідомлюють серйозність викликів, які постають перед нами, і ті, які цього не роблять. Саме тому я прошу всіх бути на висоті цього історичного моменту. Всім вигідно мати спільний ринок ЄС, і країни, які висунули заперечення, є серед тих, кому це найбільше вигідно. Сподіваюся, що всі будуть це цінувати. Зараз час не для довгих роздумів, але для відновлення, інакше ми ризикуємо, наприкінці, отримати Європу, яка рухатиметься з різними швидкостями», - зауважив Сассолі.

Як вже повідомлялося, 18 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Емануель Макрон після спілкування в режимі телеконференції оголосили спільну пропозицію про створення Європейської програми відновлення у 500 мільярдів євро. Ініціатива дозволяє Єврокомісії здійснювати запозичення на фінансових ринках від імені ЄС, з дотриманням існуючих договорів та правил фінансового контролю, при цьому допомогу країнам ЄС пропонується надавати у вигляді грантів.

В опозиції до такої ініціативи виступили «ощадливі» країни - Австрія, Данія, Нідерланди та Швеція. Вони підтримують ідею щодо створення Європейського фонду відродження, але наполягають, що допомога має надаватися країнам, які її потребують, та у вигляді кредитів. Таку позицію на власній сторінці у Twitter виклав Канцлер Австрії Себастьян Курц.