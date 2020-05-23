В Україні набув чинності "банківський" закон

В Україні 23 травня набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності", який унеможливить скасування рішення Нацбанку про націоналізацію банків.

Напередодні, 22 травня, документ, що є однією з умов для нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом, був опублікований у парламентському виданні "Голос України". Згідно з прикінцевими положеннями, він набув чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Закон передбачає комплекс змін, спрямованих на вдосконалення діяльності банків, зокрема шляхом зміцнення корпоративного управління, та врегулювання особливостей судового провадження у справах щодо виведення банків із ринку.

Крім того, законом запроваджуються оновлені механізми виведення банків з ринку, які спрямовані на удосконалення ліквідаційної процедури та задоволення вимог якомога більшої кількості кредиторів банку, що ліквідується, а також удосконалення механізмів можливої участі держави у виведенні банку з ринку.

Очікується, що реалізація положень закону допоможе підвищити якість та ефективність виконання Національним банком своїх функцій у сфері банківського регулювання та нагляду, завершити процедури виведення банків з ринку/ліквідації тих банків, рішення щодо яких скасовані судами.

Зокрема, цей закон гарантує невідворотність виведення банків з ринку. У випадку, якщо суд визнає незаконним рішення НБУ про виведення банку з ринку, процедура неплатоспроможності або ліквідації банку не припиняється. Отже, продаж активів і розрахунки із вкладниками та кредиторами банку будуть тривати. Фактично, закон дозволяє прибрати "білі плями" у законодавстві, які раніше дозволяли судам реанімувати банки, виведені з ринку через неплатоспроможність. Здатність судів повертати банки "до життя" обмежено в багатьох країнах, у тому числі Євросоюзі.

По-друге, закон змінює процедуру оскарження рішень Національного банку та інших державних органів у процесі виведення банків з ринку. Суди не повинні підміняти собою Національний банк. Вони повинні мати можливість розглядати рішення на законність, однак не повинні піддавати сумніву розрахунки, оцінки та висновки, зроблені в межах повноважень регуляторів, та їхні технічні судження.

По-третє, законом чітко визначені передумови та процедура отримання колишніми власниками компенсації, якщо суд визнає рішення НБУ незаконним. Для того, щоб процедура розрахунку компенсації була прозорою та неупередженою, основну роль у цьому питанні відіграватиме міжнародно визнана аудиторська фірма.

По-четверте, закон вдосконалює процедуру ухвалення рішень Національного банку. Уточнюється низка норм щодо "професійного судження" та процедурних прав. Зокрема, закон дозволить виявляти проблемність банків на більш ранніх стадіях, а значить, зберігати їхні активи і виводити банки з ринку з найменшими втратами.

По-п’яте, у держави відтепер більше опцій, якими способами здійснювати націоналізацію банків за потреби, включаючи інструменти із створення перехідного банку чи передачу частини портфеля зобов'язань і активів приймаючому банку. Завдяки цьому процес стане значно ефективнішим, задля того, щоб такий банк міг розпочати своє роботу практично миттєво.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 13 травня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Він, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Ухвалення "банківського" закону є однією з двох головних умов МВФ для надання Україні фінансової допомоги (друга умова – ухвалення закону про ринок землі; він був ухвалений 31 березня).

Відразу після ухвалення закону про банки народні депутати Антон Поляков (позафракційний) і Олександр Дубінський ("Слуга народу") зареєстрували в парламенті проєкти постанов щодо його скасування.

На засіданні 19 травня Верховна Рада відхилила проєкти постанов, якими пропонувалося скасувати рішення щодо ухвалення закону про неповернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

21 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон.