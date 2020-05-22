Банківський рахунок скоро можна буде відкрити онлайн — Мінцифри
Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.
"Невдовзі банківський рахунок можна буде відкрити онлайн. Сьогодні набуло чинності відповідне Положення Нацбанку про здійснення банками фінансового моніторингу", — йдеться у повідомленні.
У відомстві пояснили, що незабаром з’явиться можливість відкриття рахунків у банку на підставі віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів.Так можна повноцінно верифікувати себе в режимі відеотрансляції або з використанням системи BankID НБУ, накладаючи е-підпис на копію ідентифікаційного документа.
Для неризикових ділових відносин буде доступна спрощена система верифікації:
- за допомогою Системи BankID НБУ;
- накладення е-підпису на копію документа;
- здійснення першого платежу на символічну суму на окремий рахунок банку з власного;
- зчитування даних з безконтактного електронного носія, імплантованого в ID-картку або біометричний паспорт, за допомогою смартфона та фіксації цієї операції;
- ідентифікація даних, отриманих з бюро кредитних історій.
Як повідомлялося, Національний банк України та Міністерство цифрової трансформації України підписали меморандум про співпрацю у сферах цифровізації.