Банківський рахунок скоро можна буде відкрити онлайн — Мінцифри

Скоро банківський рахунок можна буде відкрити онлайн на підставі віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Невдовзі банківський рахунок можна буде відкрити онлайн. Сьогодні набуло чинності відповідне Положення Нацбанку про здійснення банками фінансового моніторингу", — йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що незабаром з’явиться можливість відкриття рахунків у банку на підставі віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів.Так можна повноцінно верифікувати себе в режимі відеотрансляції або з використанням системи BankID НБУ, накладаючи е-підпис на копію ідентифікаційного документа.

Для неризикових ділових відносин буде доступна спрощена система верифікації:

за допомогою Системи BankID НБУ;

накладення е-підпису на копію документа;

здійснення першого платежу на символічну суму на окремий рахунок банку з власного;

зчитування даних з безконтактного електронного носія, імплантованого в ID-картку або біометричний паспорт, за допомогою смартфона та фіксації цієї операції;

ідентифікація даних, отриманих з бюро кредитних історій.

Як повідомлялося, Національний банк України та Міністерство цифрової трансформації України підписали меморандум про співпрацю у сферах цифровізації.