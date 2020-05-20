У МВС пояснили, де можна отримати кваліфікований е-підпис
Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.
«Друзі, бажаєте отримання КЕП для запису в електронну чергу до сервісного центру МВС? Це дуже просто: в особистому кабінеті Приват24: розділ "Всі послуги"; пункт "Бізнес"; електронний цифровий підпис; завантажити сертифікат», - йдеться у пвідомленні.
Також КЕП можна отримати у ДФС, і при зверненні до Державної фіскальної служби потрібно мати флеш-карту. Деталі за посиланням.
Також можна отримати КЕП через Mobile Id, зокрема, потрібно отримати SIM-картку з ключем підпису в операторів мобільного зв'язку: Київстар, Vodafone або Lifecell.
Повний перелік акредитованих центрів сертифікації – за посиланням.
Також у МВС наголошують, що громадяни мають зберігати особистий ключ та пароль до нього у таємниці, - це вимога Закону "Про електронні довірчі послуги".