У МВС пояснили, де можна отримати кваліфікований е-підпис

Отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) для запису в електронну чергу до сервісного центру МВС можна в особистому кабінеті Приват24, у Державній фіскальній службі України і через Mobile ID.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

«Друзі, бажаєте отримання КЕП для запису в електронну чергу до сервісного центру МВС? Це дуже просто: в особистому кабінеті Приват24: розділ "Всі послуги"; пункт "Бізнес"; електронний цифровий підпис; завантажити сертифікат», - йдеться у пвідомленні.

Також КЕП можна отримати у ДФС, і при зверненні до Державної фіскальної служби потрібно мати флеш-карту. Деталі за посиланням.

Також можна отримати КЕП через Mobile Id, зокрема, потрібно отримати SIM-картку з ключем підпису в операторів мобільного зв'язку: Київстар, Vodafone або Lifecell.

Повний перелік акредитованих центрів сертифікації – за посиланням.

Також у МВС наголошують, що громадяни мають зберігати особистий ключ та пароль до нього у таємниці, - це вимога Закону "Про електронні довірчі послуги".