Законопроєкт про амністію капіталів готовий і буде переданий у Раду - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкти про амністію капіталів та референдум готові й будуть передані до Верховної Ради.

Про це він сказав на пресконференції у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Закон про амністію капіталів готовий. Буде переданий до Верховної Ради України. Ще раз кажу - пакет законів про народовладдя, а саме про референдум, обов’язково буде переданий до Верховної Ради, готовий. Повністю готовий. Відповідав Стефанчук. Отакі закони. Я їх всі бачив. Ми все це читали. Вичитали і офісом, і урядом, і депутатами. Все це готове. Дійсно, це пов’язано з режимом роботи Верховної Ради України через коронавірус. Всі законопроєкти ці готові. Амністію введемо в цьому році. Ми повинні це зробити, ми домовлялися і обіцяли людям", - заявив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня 2020 року виповнився рік з дня інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України.