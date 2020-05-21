Більшість українців не мають проблем із банками - Фонд гарантування

За останні 2 роки 76% громадян України не мали жодної проблемної ситуації у взаємодії з банками.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) за підсумками загальнонаціонального опитування українських споживачів фінансових послуг, проведеного для ФГВФО за підтримки Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору" в грудні 2019 року.

"За останні 2 роки 76% українців не мали жодної проблемної ситуації у взаємодії з банками. За даними дослідження, частка опитаних, що зберігають понад половину своїх коштів у банку, зросла з 8% до 13%, а отже, довіра до банків поступово відновлюється", - йдеться в повідомленні.

Важливо, що фактор недовіри до банків перестав згадуватися як провідний чинник відсутності банківського рахунку.

Водночас, порівняно з 2017 роком, знизилась зацікавленість українців у фінансових послугах: так, якщо у 2017 році 63% вибірки зазначали зацікавленість у фінансових послугах проти 37% тих, хто "скоріше не цікавиться", то в 2019 році це співвідношення склало 58% проти 42%.

Також 22% опитаних стверджують, що взагалі не мають банківських рахунків.

Директор-розпорядник Фонду гарантування Світлана Рекрут нагадала, що попри безпрецедентні масштаби кризи банківського сектору 2014-2017 рр., Фонд виконав покладені на нього зобов’язання: виплатив двом мільйонам вкладників неплатоспроможних банків відшкодування на загальну суму майже 90 млрд грн.

"Отримані результати дослідження, в першу чергу, це маркер для нас - ми бачимо напрями розширення своєї діяльності для збільшення обізнаності громадян про механізми захисту їхніх прав вкладників і коштів у банках", - сказала Рекрут.