Фонд гарантування у квітні виплатив 15,6 мільйона вкладникам неплатоспроможних банків
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Протягом квітня 2020 року загальна сума виплат вкладникам неплатоспроможних банків гарантованого відшкодування склала 15,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.
У Фонді гарантування зазначають, що всього за січень-квітень 2020 року вкладникам виплачено гарантоване відшкодування на загальну суму 84,8 млн грн.
Станом на 1 травня 2020 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), склала 89 825,6 млн грн.
Станом на 1 травня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів нараховується 74 банка-учасника.
Загальна сума коштів, акумульованих Фондом на 1 травня 2020 року, становила 11 570,0 млн грн.
Від регулярного збору надходження до Фонду у січні-квітні 2020 року становили 1 966,7 млн грн.