Фонд гарантування у квітні виплатив 15,6 мільйона вкладникам неплатоспроможних банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у квітні 2020 року виплатив 15,6 млн грн вкладникам неплатоспроможних банків у межах гарантованого відшкодування.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом квітня 2020 року загальна сума виплат вкладникам неплатоспроможних банків гарантованого відшкодування склала 15,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що всього за січень-квітень 2020 року вкладникам виплачено гарантоване відшкодування на загальну суму 84,8 млн грн.

Станом на 1 травня 2020 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), склала 89 825,6 млн грн.

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Станом на 1 травня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів нараховується 74 банка-учасника.

Загальна сума коштів, акумульованих Фондом на 1 травня 2020 року, становила 11 570,0 млн грн.

Від регулярного збору надходження до Фонду у січні-квітні 2020 року становили 1 966,7 млн грн.