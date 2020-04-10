ФГВФО у березні виплатив вкладникам неплатоспроможних банків понад 24 мільйони

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у березні 2020 року виплатив 24,4 млн грн вкладникам неплатоспроможних банків у межах гарантованого відшкодування.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"У березні 2020 року вкладники неплатоспроможних банків в межах гарантованого відшкодування отримали 24,4 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Усього за I квартал 2020 року вкладникам виплачено гарантованого відшкодування на загальну суму 69,4 млн грн.

Станом на 1 квітня 2020 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (26.02.2012), становила 89 810,0 млн грн.