Під час карантину вкладники неплатоспроможних банків отримали 12 мільйонів – ФГВФО

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) в період карантину, з 18 березня 2020 року по 6 квітня 2020 року, виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 12 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«Під час загальнонаціонального карантину Фонд гарантування вкладів продовжує виконувати одну зі своїх головних функцій – виплату гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків. Усього в період карантину з 18 березня 2020 року по 06 квітня 2020 року Фонд виплатив гарантоване відшкодування на суму 12 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Із 18 по 31 березня 2020 року, вкладники отримали сукупно 9,3 млн грн, що складає 38% від суми виплат гарантованого відшкодування за березень. У з 1 по 6 квітня вкладники отримали кошти на загальну суму 2,7 млн грн.

Читайте також: Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію Укрінбанку

За часткою здійснених виплат вкладникам неплатоспроможних банків з початку карантину лідирує Київ (23% від загальної сими виплат). Друге місце за цим показником поділяють Донецька та Харківська області (по 11%), на третьому місці Львівська область (9%). На Дніпропетровську область припадає 7% виплат, на Херсонську – 6%, на Одеську та Київську – по 5%, на Рівненську, Миколаївську та Луганську – по 4%, на Тернопільську і Полтавську – по 2%, на Чернівецьку, Черкаську, Сумську, Кіровоградську та Вінницьку області – по 1%.