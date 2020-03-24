Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію Укрінбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік ліквідацію ПАТ «Укрінбанк» до 22 березня 2021 року включно.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"З метою виконання всіх заходів, пов’язаних з ліквідацією ПАТ «Укрінбанк», передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 17 березня 2020 року №616 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «Укрінбанк» на один рік з 23 березня 2020 року до 22 березня 2021 року включно", - йдеться у повідомленні.

НБУ визнав "Укрінбанк" неплатоспроможним наприкінці 2015 року. У середині 2016 року фінустанову перейменували, власники перереєстрували банк в юрособу "Укрінком" і "перевезли" його з Києва до Сєвєродонецька.

У березні 2016 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував постанову правління Національного банку "Про віднесення ПАТ "Укрінбанк" до категорії неплатоспроможних".

Згодом, Велика палата Верховного Суду, яка розглядала вимогу компанії "Укрінком" визнати її правонаступником збанкрутілого "Укрінбанку", відмовила позивачеві.

Верховний Суд уточнив, що банки-банкрути не можуть бути повернуті на ринок без відповідного рішення Національного банку.

Згідно з постановою Великої палати, рішення судів про скасування неплатоспроможності - це не привід для припинення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, які проводить ФГВФО.