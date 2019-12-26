Фонд гарантування завершив виплати вкладникам Актив-Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 23 грудня 2019 року завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "КБ "Актив-Банк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування повідомляє про завершення 23 грудня 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "КБ "Актив-Банк", - йдеться в повідомленні.

У межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ "КБ "Актив-Банк" отримано 1,3 млрд грн, що становить 99,1% від загальної гарантованої суми.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк у грудні 2014 року прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КБ "Актив-Банк".