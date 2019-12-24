Продаж та управління активами неплатоспроможних банків принесли 46 мільярдів - ФГВФО

Надходження від продажу та управління активами неплатоспроможних банків за весь період виведення банків з ринку на кінець 2019 року сягнули 46 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"За весь період виведення банків з ринку на кінець 2019 р. надходження від продажу та управління активами неплатоспроможних банків перевищили 46 млрд грн. Із них понад 24 млрд – це надходження від продажу", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що кошти, отримані з цих джерел, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів.

У 2019 році ФГВФО вдалося виплатити понад 11 млрд грн за позиками, які він був змушений залучити упродовж 2014-2017 років у Національного банку і Міністерства фінансів України під ринкові 9,9-14,0% річних. НБУ цього року виплачено 1,5 млрд грн (у тому числі 8 млн грн за відсотками), Мінфіну позачергово повернуто 9,62 млрд грн (9,12 млрд грн основної частини заборгованості і 505,6 млн грн відсотків).

Загалом на цей час Фонд повернув понад половину суми своїх запозичень – більше 41 млрд грн, таким чином повністю погасивши заборгованість перед Національним банком України і достроково погасивши перший з кредитів, взятих у Міністерства фінансів України.

"У січні 2020 р. Фонд гарантування вкладів планує достроково виплатити ще 2 млрд грн за своїми зобов’язаннями перед Міністерством фінансів України", - наголосили у ФГВФО.

На сьогодні завершено ліквідацію майже 40 неплатоспроможних банків, заявили в пресслужбі.

"На цей час завершено ліквідацію майже 40 неплатоспроможних банків з 95, що потрапили під управління Фонду з початку банківської кризи. Ця робота активно триватиме і наступного року, і до 2021 р. планується завершити виведення з ринку більшості банків, окрім тих, стосовно яких суди розглядають питання про оскарження неплатоспроможності, банків в Криму та в зоні проведення ООС, за якими процедуру ліквідації завершити неможливо", - наголошують у Фонді гарантування.

Одне із завдань - повернення активів, виведених з банків. Юристами Фонду та неплатоспроможних банків ведеться близько 45 тис. судових процесів на загальну суму майже 200 млрд грн. Крім того, Фондом було подано до правоохоронних органів 5,6 тис. заяв про вчинення кримінальних правопорушень на загальну суму понад 400 млрд грн, у тому числі більше 400 заяв щодо дій пов'язаних осіб на суму 210 млрд грн. Однак, до суду дійшло менше половини з цих заяв, а обвинувальні вироки винесено лише за 13 – на суму 414,5 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, 22 вересня 2012 року набув чинності Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Законом, зокрема, розширено повноваження Фонду гарантування щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків.

Фонд гарантування наступного року планує завершити ліквідацію ряду банків, серед яких АТ «Дельта Банк», ПАТ «КБ «Надра», АТ «Фінанси і кредит», а також ПАТ«Платинум Банк». Про це на початку грудня 2019 року журналістам сказала директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлана Рекрут.