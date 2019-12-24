На рахунки неплатоспроможних банків цьогоріч надійшли 7,9 мільярда - ФГВФО

На рахунки банків, що ліквідуються, за 11 місяців 2019 року надійшло 7,878 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

"У січні-листопаді 2019 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 7 877,6 млн грн. Сума надходжень від реалізації активів цих банків склала 6 832,0 млн грн, погашення кредитів – 928,2 млн грн, оренди майна – 100,9 млн грн, погашення цінних паперів – 16,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У листопаді 2019 року неплатоспроможні банки отримали 743,2 млн грн, в т.ч. 682,8 млн грн – від продажу їх активів. За обсягами надходжень від реалізації активів за підсумками листопада 2019 року лідирували, зокрема: АТ «ВТБ Банк» - 358,5 млн грн, АТ «Дельта Банк» - 83,2 млн грн; ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» – 39,5 млн грн, ПАТ «БГ Банк» - 34,8 млн грн, АТ «КБ «Надра» - 27,7 млн грн.

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Крім того, в загальній сумі надходжень за листопад 2019 року: 55,6 млн грн склали кошти від погашення кредитів; 4,8 млн грн – від оренди майна. Від погашення цінних паперів кошти до банків не надходили.