Фонд гарантування завершив виплати вкладникам ЮСБ Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив виплати вкладникам ПАТ «ЮСБ Банк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"9 грудня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Юніон стандард банк" (далі - ПАТ "ЮСБ Банк") було подано документи державному Реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи. У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 9 грудня 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ "ЮСБ Банк", - йдеться у повідомленні.

У межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ «ЮСБ Банк» отримано 70,6 млн грн, що становить 96,1% від загальної гарантованої суми.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 25 грудня 2015 року за пропозицією ФГВФО прийняв рішення ліквідувати ПАТ "Юніон стандард банк". Банк було визнано проблемним у вересні 2015 року через збільшення ризиків інформаційної безпеки. Наприкінці вересня 2015 року ПАТ "Юніон стандард банк" почав проводити в значних обсягах операції з готівкою. Така діяльність могла призвести до погіршення фінансового стану банку, що у свою чергу поставило під загрозу безпеку коштів, довірених банку вкладниками та іншими кредиторами. Крім того, всупереч забороні ПАТ "Юніон стандард банк" укладав договори комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, що могло збільшити навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.