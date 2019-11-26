Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків на 325 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи 16 банків, що ліквідуються, на 325,49 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня (18.11 – 22.11.2019) відбувся продаж активів 16 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 325,49 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Із них на суму 307,27 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 17,83 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, на торги виставлено цінні папери на суму 0,02 млн грн, 0,03 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,34 млн грн – від продажу монет та банківських металів.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня (18.11 – 22.11.2019) планував продати активи банків, що ліквідуються, на 2,01566 млрд грн.

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На поточному тижні ФГВФО планує продати активи банків, що ліквідуються, на 3,808 млрд грн.

Із них на суму 1 903,28 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 250,33 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 1 629,25 млн грн, цінні папери – на суму 25,28 млн грн.