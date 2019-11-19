Фонд гарантування завершив ліквідацію Унікомбанку
Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив ліквідацію Унікомбанку.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"14 листопада 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення ПАТ «Унікомбанк» як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - йдеться у повідомленні.
Відповідно припинено повноваження ФГВФО як ліквідатора ПАТ «Унікомбанк».
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк у грудні 2015 року за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "Унікомбанк". Банк було визнано проблемним 6 жовтня 2015 року.