Росія економічно придушує Донбас, а це чисто колоніальний підхід – Резніков

Російська Федерація економічно придушує тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, адже ресурси звідти вже викачали.

На цьому наголосив віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вони економічно придушують Донбас самі, тому що це чисто колоніальний підхід. Оце колонія, з якої ресурс викачали та забули про неї", - сказав урядовець.

На його думку, Росію не цікавлять питання Донбасу, оскільки вони взяли звідти усе, що можна було забрати.

"Вони абсолютно не опікуються Донбасом, вони повивозили звідти обладнання з заводів, закривають там шахти. Їх цілий перелік є. На сьогодні видобуток вугілля на 33% зменшився на тимчасово окупованому Донбасі. Вони перестали давати квоти для того, щоб це вугілля продавали на ТЕЦ, бо від цього страждають російські виробники вугілля, збільшують заборгованості по зарплатах", - сказав він.

Нагадаємо: за словами віцепрем'єра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, вибори на Донбасі відбудуться тільки за умови відновлення українською владою контролю над українсько-російським кордоном, і не інакше.

Фото: Громадське