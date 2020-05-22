Вибори на Донбасі відбудуться лише після відновлення контролю над кордоном - Резніков

Вибори на Донбасі відбудуться тільки за умови відновлення українською владою контролю над українсько-російським кордоном, і не інакше.

Про це віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сказав у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Моя позиція, і цю позицію висловлює Президент України, керівник Офісу Президента, народні депутати, представники переговорної групи, Леонід Кучма - це неприпустима умова (провести спочатку вибори - ред). Спочатку контроль над кордоном між Україною та Росією з боку українського уряду, після того фінал політичного реагування - врегулювання у якості виборів. І давайте не будемо маніпулювати. Я вам публічно в очі це кажу – спочатку кордон, а потім вибори», - сказав Резніков.

Він зазначив, що як юрист не вважає мінські угоди ідеальними, особливо не погоджується із пунктом, у якому сказано, що спочатку мають відбутися вибори, а наступного дня після виборів починається взяття контролю українського уряду на спільному українсько-російському кордонові, і має бути завершено до повного урегулювання. «Я не сприймаю це. І застосував би саме в цій студії "модернізацію" мінських умов, щоб не сказати їх переписування, якщо взагалі не відмовлятися від них», - сказав урядовець.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевняв у тому, що в ОПУ є чіткий план для того, щоб наприкінці жовтня вибори могли відбутись по всій території України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що у нього є відчуття можливості проведення виборів на Донбасі восени цього року одночасно з місцевими виборами у всій країні, але не виключає заморожування конфлікту.

Нагадаємо, що чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.