Про переговори з підконтрольними РФ бойовиками не може бути мови – Резніков

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації в Мінській ТКГ Олексій Резніков заявив, що про переговори з підконтрольними РФ бойовиками не може бути мови.

Про це він сказав під час онлайн-дискусії "Що чекає на Донбас: тенденції громадської думки на тлі свіжих новин із Мінської ТКГ, бойових дій та пандемії", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ні про які прямі перемовини (з бойовиками - ред.) мови немає і бути її не може", - сказав Резніков.

Він нагадав, що у трьох пунктах Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, які були укладені у 2014 році, "згадується необхідність ... погодження та консультацій з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей".

"На сьогодні Комплекс заходів не говорить, в який спосіб мають відбуватися ці погодження, ці консультації, але він цю вимогу містить. Коли ми спілкуємося, зокрема, з послами іноземних країн, я їм пояснюю, що ми шукаємо і знайдемо цей шлях,… ні в якому разі не суб’єктивізуючи тих, з ким ми не можемо сідати за стіл перемовин ні за яких умов. Ми говоримо тільки у тристоронньому форматі. Навіть назва цієї платформи у Мінську, нагадую, є: Тристороння контактна група, в яку входить РФ, Україна, і ОБСЄ", - наголосив Резніков.

Всі інші, за словами міністра, - це запрошені. "І сьогодні ми їх сприймаємо як запрошених з боку РФ… З нашої сторони, ми плануємо залучити вже справжніх представників окремих районів Донецької і Луганської областей - які сьогодні проживають на підконтрольній території України, які мають статус ВПО, а можливо, не мають, якщо не реєструвалися, але точно можуть вважатися саме нами як представники окремих районів Донецьких і Луганських областей", - заявив він.

Як повідомлялося, 6 травня під час розмови керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з політичними радниками лідерів держав - учасниць нормандського формату українська сторона запропонувала включити в роботу в підгрупах Тристоронньої контактної групи як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької і Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути ці райони після травня 2014 року.