Росіяни в ТКГ зневажливо ставляться до представників ОРДЛО - Резніков

Члени російської делегації на переговорах в Мінську ставляться до представників ОРДЛО як до своїх підопічних, причому зі зневагою.

Про це сказав віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Коли в кулуарах з ними розмовляєш, то я вже неодноразово чув із вуст представників російської делегації "наші підопічні". Тобто вони ставляться до представників ОРДЛО як до своїх підопічних, причому зі зневагою. Хто господар і начальник, а хто підлеглий - там зрозуміло", - заявив Резніков.

За його словами, представники РФ в Мінському процесі називають своїх "запрошених" лише за назвами двох міст, кажучи "Донецьк" і "Луганськ".

"Хоча в самому Мінському тексті написано "представники окремих районів Донецької та Луганської областей". Тобто вони самі навіть звужують", - наголосив Резніков.

Як відомо, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков є першим заступником голови делегації України в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Фото: hromadske