Росія намагається виставити себе посередником у врегулюванні конфлікту на Донбасі – Лінкявічюс

Росія на тлі посилення агресивних дій щодо України не полишає спроб представити себе посередником у врегулюванні збройного конфлікту на Донбасі, а не його учасником.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс під час онлайн-дискусії Київськогого безпекового форуму на тему «Як посилити західний курс України», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо порівняти з ситуацією минулого року, ми бачимо більше обстрілів (на Донбасі – ред.), більше порушень з боку Росії, і також бачимо, що випробовується певна (пропагандистська – ред.) політика, щоб показати Росію як посередника (у конфлікті на Сході України - ред.)», - сказав Лінкявічюс.

У цьому контексті він згадав ініціативу щодо створення так званої Консультативно ради за участю представників ОРДЛО.

«Ми вже говорили публічно про своє ставлення до Консультативної ради - від неї дещо тхне спробами Росії показати себе стороннім спостерігачем, що нібито конфлікт в Україні відбувається між українцями і все. А ми повсякчас повторюємо, що це російська агресія проти України», - наголосив глава МЗС Литви.

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які створювали би правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Єрмак запевнив, що формат перемовин ТКГ у Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки та співробітництва в Європі залишається незмінним.