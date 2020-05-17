Російський слід є в усіх конфліктах на пострадянському просторі - посол України в Туреччині

У конфліктах на пострадянському просторі першопричиною незмінно є російський слід або пряма участь РФ, як у війні на сході України та анексії Криму.

Про це сказав посол України в Туреччині Андрій Сибіга в інтерв’ю виданню Bloomberg Businessweek Türkiye, зокрема у відповіді на питання про причини конфліктів на пострадянському просторі.

«У всьому, про що ви сказали (про конфлікти на пострадянському просторі - ред.), можна побачити одну спільну рису, яку ми простежуємо в кожному конфлікті. І це Росія. Це першопричина. Україна хоче миру, і ми насправді знаємо ціну миру і робимо все можливе для настання миру. Якби настання миру залежало лише від України, то він би давно настав», - зазначив Сибіга.

Він також вказав на те, що у цьому контексті Росія використовує різні шляхи дезінформації.

«Вона хоче привласнити головну роль переможця над нацизмом собі… Маніпулюючи історією, Росія намагається прикрити злочини сьогодення проти України. Росія продовжує гібридну інформаційну війну проти України в третіх країнах», - сказав посол.

Як приклад він навів організацію «епатажних вистав по усьому світу» до Дня перемоги.

«Це ніщо інше, як прояв кремлівської пропаганди у спробах монополізувати перемогу в Другій світовій війні. Ця перемога була спільною. Це перемога багатьох народів тодішнього Радянського Союзу та країн антигітлерівської коаліції, а не лише росіян», - наголосив дипломат.

Він також нагадав про те, що для України це особливо чутливе питання, оскільки ці провокативні акції проходять під символікою та слоганами, з якими в 2014 році Росія розпочала анексію Криму, окупацію частини Донбасу.

«Росія… цинічно спотворює історичну правду, представляючи себе в ролі головного «антифашиста». А тим часом - вбиває моїх співвітчизників, підло використовуючи символи тодішньої війни», - сказав Сибіга.

Як повідомлялося, до Дня перемоги міністри закордонних справ України, Литви, Латвії та Естонії Дмитро Кулеба, Лінас Лінкявічюс, Едгарс Рінкевичс і Урмас Рейнсалу у спільній статті наголосили на тому, що замість визнання перемоги у Другій світовій війні та поразки нацизму заслугою рішучості та жертовності усіх країн-союзників, Росія перетворила культ Другої світової війни на інструмент маніпуляцій, генерує численні історичні міфи, заперечуючи водночас незручні історичні факти.