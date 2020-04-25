Саакашвілі про важливість співпраці з МВФ: Це штучне дихання для економіки

Саакашвілі про важливість співпраці з МВФ: Це штучне дихання для економіки

Укрінформ
Експрезидент Грузії та кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра Міхеїл Саакашвілі порівняв співпрацю з Міжнародним валютним фондом з апаратом штучного дихання для української економіки.

Про це політик сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Укрінформ.

"Наразі МВФ – це штучне дихання. Це не від хорошого життя. Якби ми були здоровими, то нам би не був потрібен МВФ. І треба від цього апарату відходити, але зараз нам треба вижити і віддихатися", – наголосив Саакашвілі.

Читайте також: Саакашвілі сказав, чия ініціатива запропонувати йому крісло у Кабміні

Як повідомляв Укрінформ, напередодні стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Саакашвілі і запропонував йому поділитися своїм баченням розвитку України з урядом і парламентом.

За словами Саакашвілі, йому запропонували посаду віцепрем'єра з питань реформ. У п'ятницю, 24 квітня, він зустрівся з народними депутатами з фракції "Слуга народу".

Читайте також: Фракція "Слуги народу" розділилась щодо підтримки Саакашвілі – депутати

Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко прогнозував, що голосування за кандидатуру Саакашвілі в Раді може відбутися 28-29 квітня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-