Ковалів: Закон про ринок землі - лише початок змін

Для реалізації земельної реформи необхідно ухвалити низку законів, які забезпечать прозорість ринку землі, реформувати Держгеокадастр та забезпечити фінансову підтримку фермерів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України, заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

"Перш за все, необхідно буде ухвалити низку законів, які забезпечать прозорість ринку землі. Потрібне системне реформування Держгеокадастру та запровадження електронних земельних аукціонів. Крім того, важливо забезпечити фінансову підтримку фермерів – як для придбання ними земель сільськогосподарського призначення, так і для розвитку вже існуючих господарств: на модернізацію техніки, додаткові оборотні кошти», - сказала Ковалів.

Вона зазначила, що земельна реформа – питання, яке тягнеться від перших років незалежності України.

«Якщо подивитися на передвиборчі програми всіх політичних сил, починаючи з 2000-их, у більшості з них точно прочитаєте пункт про землю. Хтось обіцяв запровадити європейську модель ринку, хтось енергійно виступав проти, вішаючи ярлики, що ринок землі мало не дорівнює державній зраді. Тепер ми, нарешті, маємо прийнятий закон про запровадження в Україні ринку землі. Це лише початок структурних змін, як треба буде пройти, аби в нашій державі запрацював дійсно відкритий ринок», - наголосила заступник керівника Офісу Президента.

Вона нагадала, що перші два з половиною роки буде діяти обмеження на купівлю землі – не більше 100 га однією фізичною особою. Купувати землю до 2024 року зможуть лише українці. З 2024 року таку можливість отримають також українські юридичні особи – до 10 тис. га. Заборонено також продаж державних та комунальних земель. А питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, буде вирішуватись на референдумі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня 2020 року ухвалила закон №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

13 квітня закон направлено на підпис Президентові.