Юлія Ковалів, заступник керівника Офісу Президента України

Минув рік президентства Володимира Зеленського. Як почувалась у цей час економіка, що було з бізнесом? Підбиваючи певні проміжні підсумки, логічно зрозуміти – що з наміченого зроблено, які «непідйомні» проблеми вдалося зрушити з місця, які стратегічні цілі наблизити. З цими питаннями Укрінформ звернувся до голови Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України, заступниці керівника Офісу Президента Юлії Ковалів.

- Пані Юліє, якщо спробувати вивести рейтинг економічних досягнень влади за рік, що минув, які з них ви б включили в топ-5 чи в топ-10 подій, і чому ви вважаєте їх найважливішими?

- До головних досягнень варто включити системні зміни, про які останні 20 років українські політики лише говорили: розпочато земельну реформу – прийнято закон про обіг землі, який запрацює з 1 липня 2021 року; забезпечено новий 5-річний контракт на транзит газу, проведено анбандлінг Нафтогазу; створено дієвий механізм концесій, що дозволив залучати досвідчених міжнародних інвесторів до українських інфраструктурних об'єктів (пілотні концесійні конкурси – по портах «Ольвія» і «Херсон» вже успішно завершилися); запрацювала програма державного кредитування “5-7-9%”; розпочато масштабне будівництво доріг (на цей рік заплановано побудувати 6 тис. кілометрів, з яких 4 тис. – дороги загальнодержавного значення), для прикладу, ми нарешті завершили капремонт стратегічно важливої траси Запоріжжя–Маріуполь; добудовано новий корпус “Охматдиту” – вже з 1 червня він має відкрити двері для перших пацієнтів. Це приклад того, як має працювати “Велике будівництво”; ухвалено закон про лібералізацію спиртової галузі; розпочато масштабний проєкт “держава в смартфоні”; Україна фіналізує нову програму співпраці з МВФ.

Багато з цих рішень та прийнятих законів мають довгостроковий і системний вплив на розвиток економіки. Але перші результати будуть відчутні вже цього року.

- Попри шалений опір, ухвалено “земельний” закон. Як ви бачите його реалізацію, що потрібно для досягнення якомога потужнішого “кумулятивного” ефекту від реформ у цій сфері та які перешкоди доведеться долати на цьому шляху?

- Земельна реформа – питання, яке тягнеться від перших років незалежності України. Якщо подивитися на передвиборчі програми всіх політичних сил, починаючи з 2000-х, у більшості з них точно прочитаєте пункт про землю. Хтось обіцяв запровадити європейську модель ринку, хтось енергійно виступав проти, вішаючи ярлики, що ринок землі мало не дорівнює державній зраді. Тепер ми, нарешті, маємо прийнятий закон про запровадження в Україні ринку землі. Це лише початок структурних змін, як треба буде пройти, аби в нашій державі запрацював дійсно відкритий ринок. Перші два з половиною роки буде діяти обмеження на купівлю землі – не більше 100 га однією фізичною особою. Купувати землю до 2024 року зможуть лише українці. З 2024 року таку можливість отримають також українські юридичні особи – до 10 тис. га. Заборонено також продаж державних та комунальних земель. А питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, буде вирішуватись на референдумі.

- І які ж надалі потрібні кроки для реалізації земельної реформи?

- Перш за все, необхідно буде ухвалити низку законів, які забезпечать прозорість ринку землі. Потрібне системне реформування Держгеокадастру та запровадження електронних земельних аукціонів. Крім того, важливо забезпечити фінансову підтримку фермерів – як для придбання ними земель сільськогосподарського призначення, так і для розвитку вже існуючих господарств: на модернізацію техніки, додаткові оборотні кошти.

- Про необхідність анбандлінгу “Нафтогазу” говорилось багато років, нарешті діючій владі вдалося здійснити цей крок. Чому він був настільки важливим і як далі розвиватиметься енергетичний сектор країни?

- Це питання енергетичної безпеки держави. Раніше були спроби розпочинати анбандлінг, але тільки зараз вдалося довести справу до результату. Таким чином ми не лише пройшли розділення видобутку, постачання та транспортування газу. Ми підтвердили статус України як надійного транзитного партнера, а наша газотранспортна система сертифікована відповідно до вимог ЄС. Крім того, це дало можливість Україні отримати 3 млрд доларів США за рішеннями Стокгольмського арбітражу, запобігти газовій кризі минулої зими та забезпечити новий 5-річний контракт на транзит газу.