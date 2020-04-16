Зміни до бюджету-2020 передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав три закони, ухвалені на позачерговому засіданні парламенту у понеділок, 13 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відповідно до вимог Конституції України підписав ухвалені 13 квітня на позачерговому засіданні парламенту закони України (відповідні законопроекти зареєстровані за №№ 3279-д, 3276, 2370). Зокрема, це необхідні зміни до Державного бюджету на 2020 рік; закон, що вносить зміни до роботи судів на період карантину, а також створення Національного геопорталу. Ці закони передано на підпис Президенту України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Законом «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№ 3279-д) створюється Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в розмірі 64,67 млрд грн. Кошти Фонду будуть спрямовані, зокрема, на потреби охорони здоров’я (додаткові доплати медпрацівникам, придбання медичного обладнання: експрес-тести, аналізатори ПЦР на COVID-19, витратні матеріали для вірусологічних лабораторій, апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту); соціальний захист (доплати громадянам України, надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та надання трансферту Пенсійному фонду).

Закон «Про внесення зміни до розділу XI «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)» (№ 3276) передбачає, що якщо у конкретному суді (крім Вищого антикорупційного суду) неможливо визначити слідчого суддю для розгляду клопотання, воно може бути передано до іншого суду, визначеного судом апеляційної інстанції або головою Касаційного кримінального суду Верховного Суду. При цьому судове засідання на досудовій і судовій стадії кримінального провадження за рішенням суду може проходити у режимі відеоконференції (крім розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою), а участь захисника у судовому засіданні на час карантину забезпечується існуючими гарантіями Кримінального процесуального кодексу України.

Закон «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» (№ 2370) передбачає, що інформація з усіх наявних в Україні інформаційних систем геопросторових даних об’єднується в одну базу – Національний геопортал, доступ до якого для всіх охочих є безкоштовним через інтернет. Таким чином, в умовах відкриття ринку землі закон дозволить виявити неточності та неповноту даних у Державному земельному кадастрі, забезпечити його наповнення актуальною інформацією.