Уряд обговорює спрямування прибутку держпідприємств до бюджету – Криклій

В уряді розглядають питання відрахувань частки прибутку державних підприємств до державного бюджету.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

"Уряд розглядає питання перегляду відрахувань частки прибутку державних підприємств до державного бюджету", - сказав Криклій.

Більш детальну інформацію міністр не надав. Проте він зазначив, що державні підприємства, зокрема порти мають оптимізувати свої стратегічні та інвестиційні плани.

Так, ще раніше Криклій дав доручення керівникам портів та інших державних підприємств переглянути видатки на капітальне будівництво та актуалізувати стратегічні та інвестиційні плани підприємств через карантин, спричинений поширенням коронавірусу.

Читайте також: Мінінфраструктури створить комісію для відбору інвестпроєктів в транспортній сфері

Як повідомляв Укрінформ, з 25 березня в Україні було запроваджено надзвичайну ситуацію по всій території, а також було продовжено карантин до 24 квітня.