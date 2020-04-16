Мінінфраструктури створить комісію для відбору інвестпроєктів в транспортній сфері

У Міністерстві інфраструктури України створять постійно діючу комісію, яка розглядатиме та рекомендуватиме для реалізації інвестиційні проєкти у сфері транспорту, дорожнього господарства та надання послуг поштового зв’язку.

Про це розповіла заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Наталія Форсюк, повідомляє пресслужба відомства.

"В Міністерстві інфраструктури України буде створено постійно діючий колегіальний орган – Комісію, яка керуючись рекомендаціями Європейського союзу, розглядатиме, оцінюватиме та рекомендуватиме для реалізації інвестиційні проєкти у сфері транспорту, дорожнього господарства та надання послуг поштового зв’язку", - сказала Форсюк.

За її словами, Мініфраструктури спільно з міжнародним проєктом "Допомога органам влади України в удосконаленні менеджменту циклом інфраструктурного проєкту" розробили методичні рекомендації, які дозволять уніфікувати підхід до розробки проєктних пропозицій , а також інструкцію з оцінки та відбору інвестиційних проєктів у сферах транспорту, дорожнього господарства та надання послуг поштового зв’язку.

Форсюк зазначила, що, безумовно, кожний проєкт, поданий на розгляд, є важливим для тієї чи іншої територіальної громади, міста чи області, однак в умовах обмеженого фінансування максимальну увагу має бути приділено саме критеріям пріоритезації та об’єктивного порівняння значимості проєктів.

"Робота новоствореної комісії, застосування зазначених методик, а також узагальнення проєктів в єдиному реєстрі для використання напрацювань та досвіду вже реалізованих проєктів дозволять сформувати цілісну систему стратегічного планування, а отже кожний наступний проєкт реалізовуватиметься швидше та ефективніше", – підсумовала заступник міністра.