Державі треба мати чіткий план зменшення дефіциту Пенсійного фонду – Маркарова

Державі треба мати чіткий план, як зменшувати дефіцит Пенсійного фонду України (ПФУ) або реформувати систему пенсійного забезпечення.

Про це написала екс-міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook.

«Для довгострокового здоров'я в публічних фінансах обов'язково треба мати чіткий план, як держава планує повернутися до зменшення дефіциту ПФУ чи більш кардинально реформувати пенсійне забезпечення», - написала Маркарова.

Вона підкреслила, що збільшення трансферту Пенсійному фонду України (ПФУ) до 202,3 млрд у зміненому державному бюджеті має важливе значення. Це, разом із 50 млрд позик від Держказначейства на кінець 2019 року, робить ПФУ одним з найбільших отримувачів коштів платників податків на додаток до власних надходжень Фонду від єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Вона також зазначила, що трансферт ПФУ – це більше, ніж соціальна допомога, це спроба вирішити проблему з ростом дефіциту Пенсійного фонду, який збільшується, хоча, відповідно до реформи 2017 року, дефіцит мав на три роки зупинитися на рівні 141 млрд грн і поступово зменшуватися до нульового значення через 8 років.

"Це питання і доходів, і видатків, і необхідності зміни адміністрування ПФУ. Зрозуміло що ключовий пріоритет у час COVID-19 – забезпечити таргетовану підтримку громадянам, і якщо дефіцит Пенсійного фонду зростає, то Мінфін змушений закладати ці кошти в бюджет",- зауважила Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні Верховної Ради 13 квітня, депутати ухвалили законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Згідно з текстом документу, який оприлюднено на сайті парламенту, після внесення змін доходи держбюджету становитимуть 975,8 млрд грн (замість 1,096 трлн грн), витрати – 1,266 трлн грн (замість 1,184 трлн грн), граничний обсяг дефіциту – 298,4 млрд грн (замість 96,3 млрд грн), обсяг державного боргу – 2,387 трлн грн (замість 2,045 трлн грн). Було збільшено на 29,7 млрд грн відрахування до Пенсійного фонду (з 172,6 млрд грн до 202,3 млрд грн) для виплат пенсій, надбавок та підвищень до пенсій (планується доплата в розмірі 1 000 особам, розмір пенсії яких менше 5 000 грн).