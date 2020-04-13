Уряд пропонує збільшити видатки на Пенсійний фонд на 29,7 мільярда

Кабінет міністрів України пропонує збільшити видатки на Пенсійний фонд України на 29,7 млрд грн.

Про це йдеться у законопроєкті №3279-д про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Відповідно до запропонованих змін передбачається додати 29 млрд 704 млн 100 тис. грн на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду.

У затвердженому держбюджеті на 2020 рік на ці витрати закладено 172,5 млрд грн, а з пропонованими змінами сума становитиме 202,2 млрд грн.

Водночас уряд пропонує зменшити видатки на Фонд соціального захисту інвалідів на 359 млн 936 тис. грн.

Зокрема, пропонується зменшити видатки на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю на 22 млн 936 тис. грн, а на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю - на 337 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня на своєму засіданні Кабінет міністрів ухвалив постанову про підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році у зв’язку із глобальною кризою, викликаною коронавірусом.

Окрім того, Пенсійний фонд України повідомив, що 1 травня 2020 року в Україні проведуть індексацію пенсій.

Раніше, на позачерговому засіданні 30 березня, Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №3276 про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік. Щоб ухвалити проєкт закону депутатам не вистачило кількох голосів. За тиждень законопроєкт №3276 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в доопрацьованому варіанті внесли до парламенту і зареєстрували як 3276-д.

13 квітня 2020 року Верховна Рада збереться на позачергове засідання.