В українське законодавство про землю слід ввести сім регламентів Євросоюзу - експерт

Ухвалення закону про землю - перший позитивний крок у земельній реформі, але він вимагає продовження. Зокрема, слід надати повноважень Фонду підтримки фермерів, щоб він став фондом довгострокового кредитування фермерів для купівлі землі.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловила гендиректор Центру аграрних реформ, доктор економічних наук Любов Молдаван, відповідаючи на запитання, як вона оцінює закон про ринок землі.

"Закон прийнято, Верховна Рада свою роботу зробила. Зроблено позитивний крок, що початок вільного обігу земель розпочато з переважного права на її купівлю фізичними особами. Це правильно, ця позиція збіглася з тим, що вважає аграрна наука. Бо ми (науковці) зверталися офіційно до перших осіб держави, виходячи не з власного бачення, а спираючись на світову практику. Ринок землі існує століттями, і варто слідувати вивіреній практиці та уникати чужих помилок. Але треба зробити ще кілька правильних кроків у цьому напрямку", - заявила Молдаван.

Зокрема, на її думку, слід надати повноважень існуючому Фонду підтримки фермерів, щоб він став фондом довгострокового кредитування фермерів для купівлі землі.

"Ми описували, як це працює в інших країнах, і наполягали на створенні Агентства регулювання. Побоююся, що через нашу нерозважливість поточні питання будуть заважати продовжувати реформу в правильному напрямку. Це все слід встигнути до 2023 року, допоки право купівлі землі є лише у фізосіб", - додала експерт.

Вона також зазначила, що зараз працює над тим, щоб в українське законодавство було введено сім регламентів Євросоюзу, які зобов’язують аграрних виробників дбати про родючість ґрунтів.

"Земля чимдалі, тим більш критичним ресурсом ставатиме, ну треба ж навчитися заглядати у майбутнє! Населення збільшується, землі від експлуатації виснажуються. Це повинно стати усвідомленням кожного навіть не політика, а й освіченої людини: рослина – це сонце, вода та земля, з якої рослина вбирає увесь спектр мікроелементів, фосфор, кальцій, калій. Щоб земля зберігала стан, їй це все треба повертати. Це підручник та довідник аграрного господарства. Повертати мікроелементи та вносити органіку — це обов’язково, і це у нас робиться або мізерно, або не робиться", - зауважила вчена.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

13 квітня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав цей закон. Наразі документ направлено на підпис Президенту.