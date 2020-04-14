Експорт зерна: Уряду радять згадати, як робили старі хазяї

Сьогодні, враховуючи погані кліматичні умови, при експорті зернових урядовим структурам України треба добре порахувати, які обсяги варто експортувати, а який запас сформувати для держави.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловила доктор економічних наук, гендиректор Центру аграрних реформ Любов Молдаван.

"Рік примхливий з точки зору погодних умов. І це для країни в цілому ставить серйозні виклики. За моїми даними, південь України засіявся ярими, але на озимі культури поглядають із тривогою. Бо дуже важливо, щоб на полях з’явилася волога, відсутність весняних дощів створює тривогу для аграріїв. Тому сьогодні при продажу хліба урядовим структурам варто згадати, як робили старі хазяї. Якщо рік починався не дуже, то щоб не шукати за кордоном запаси і не платити втридорога, варто порахувати, як це було 2003 року (мається на увазі ситуація, коли Україна експортувала зерно попереднього урожаю, а сама імпортувала за значно вищою ціною — ред.)", - сказала Молдаван.

Вона також додала, що варто думати не лише урядовим структурам, а й пристосовуватися виробникам, і якщо одна культура приносить низький врожай, то варто думати, чим зайняти землю до кінця осені, щоб мати ще якусь виручку.

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"Якщо весною не засієш, то будуть гірші наслідки пізніше, тим більше, що й світовий товарообіг уповільнений. Враховуючи, що менший запит на енергетику, на інші культури, на трудові ресурси. Сповільняться міграційні потоки. Так розслаблено, як ми поводилися багато років, вже вести себе не можна. Це дуже випробувальний рік. І варто мати на увазі, що якщо раптом буде два посушливих роки поспіль, то це вимагатиме ще більш ретельного підрахунку", - зауважила експерт.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України підписало з учасниками зернового ринку меморандум про встановлення граничного обсягу пшениці, який може бути експортованим до 30 червня 2020 року, на рівні 20,2 млн тонн. Додаток до Меморандуму про взаєморозуміння підписали: Американська торговельна палата в Україні, Українська зернова асоціація, Європейська бізнес асоціація, Міжнародна асоціація торгівлі зерном та кормами (GAFTA), ГС "Всеукраїнський аграрний форум", ГС "Борошномели України".

Україна з початку 2019/2020 маркетингового року (МР, почався 1 липня 2019 року) станом на 13 квітня 2020 року експортувала 47,7 млн тонн зернових та зернобобових, на 8,01 млн тонн більше, ніж на цю дату у попередньому сезоні.

У тому числі з 1 липня 2019 року по 13 квітня 2020 року було експортовано 18,2 млн тонн пшениці (на 4,5 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого МР); 24,33 млн тонн кукурудзи (на 2,47 млн тонн більше); 4,5 млн тонн ячменю (на 1,14 млн тонн більше); 8,2 тис. тонн жита ( на 80 тис. тонн менше).

Також у цьому МР зріс експорт українського борошна, до 280,7 тис. тонн, що на 58,9 тис. тонн більше, ніж було експортовано з 1 липня 2018 року по 13 квітня 2019 року.