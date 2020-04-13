Любов Молдаван, гендиректор Центру аграрних реформ

Любов Молдаван – доктор економічних наук, професорка, яка все свідоме життя служила селу й аграрному виробнику і яку знає кожен фермер України. Вона консультувала політичні партії та уряди, не маючи жодного “монетарного” або іншого зиску, просто намагаючись посприяти набуттю аграрного устрою, за якого на земельній мапі України будуть існувати і дрібний, і середній агровиробники, і безліч форм власності та виробництв, які гарантуватимуть, що село не знелюдніє й там будуть і господарства, і крафтові виробництва молочних продуктів. Саме вона стала головним автором тез просування такого зняття мораторію, за якого будуть запроваджені землеобмеження та заборона (в нашому випадку – тимчасова) на приватизацію юрособами. Чи є досконалим ухвалений в Україні Закон про землю, і як вижити аграрній галузі в умовах пандемії — теми нашої з нею розмови. - Любове Василівно, закон про землю прийнято. Він – плід компромісів. Які у вас застереження до нього? - Закон прийнято, Верховна Рада свою роботу зробила. І в цілому зроблено позитивний крок, що початок вільного обігу земель розпочато з переважного права на її купівлю фізичними особами. Це правильно, ця позиція збіглася з тим, що вважає аграрна наука. Бо ми (науковці) зверталися офіційно до перших осіб держави виходячи не з власного бачення, а спираючись на світову практику. Ринок землі існує століттями і варто слідувати вивіреній практиці та уникати чужих помилок. Але треба зробити ще кілька правильних кроків у цьому напрямку. Звісно, слід надати повноважень існуючому Фонду підтримки фермерів, щоб він став фондом довгострокового кредитування фермерів для купівлі землі. Ми описували, як це працює в інших країнах, і наполягали на створенні Агентства регулювання. Побоююся, що через нашу нерозважливість поточні питання будуть заважати продовжувати реформу в правильному напрямку. Це все слід встигнути до 2023 року, допоки право купівлі землі є лише у фізосіб. За новим законом юрособи не можуть купувати землю до 2023 року. Втім я прочитала, що Світовий банк висловив незадоволення законом. Мовляв, є обмеження щодо купівлі землі юридичними особами. І мене це дуже здивувало, бо зазначені структури знають, які правила доступу до землі в Америці, країнах ЄС. Вони прекрасно знають, що у розвинених країнах юридичні особи не купують землю, і чому фахівців міжнародних інституцій це раптом так стурбувало в Україні? Це ж проти європейських правил. Й у Франції, й в Америці я задавала запитання: чому у вас юрособи не володіють землею?

- Пробачте, але в США є фермерські корпорації... - Так, ключове слово — фермерські. В США 95% всіх аграрних корпорацій – це сімейні корпорації. Це сімейні фермери, які розподілили ферму на частку і перереєстрували ферму як юрособи. Такі юрособи, зазвичай члени сім’ї, які є і власниками, й безпосередньо працівниками ферми одночасно. Але в українському варіанті, якщо ми зареєстрували ТОВ і захотіли купити колгосп, то ми такого обов’язку не маємо. Відчуйте різницю: члени фермерських корпорацій у США повинні безпосередньо працювати на виробництві й жити там. У наших реаліях ви не прив’яжете юридичну особу, щоб вона постійно жила на виробництві. Ми можемо зареєструвати п’ять юросіб – і там все одно буде один і той самий засновник. Тоді виходить: три юрособи мають право на 10 тисяч гектарів. Кінцеві бенефіціари агрохолдингів у нас – одна-дві фізичні особи, які через юросіб можуть купити, згідно з новим законом, 10 тисяч, а простий фермер – 100 гектарів. Але тут я розумію, що на уряд тиснуть міжнародні корпорації. І це загрозливо. Світовий досвід каже, що коли міжнародні корпорації приходять, то це дуже боляче б’є по фермах і простому селянину. Це досвід, який проходили й Африка, й Америка. Треба збалансувати інтереси великого, середнього та дрібного аграрія. Але я сподіваюся, що в закон будуть вноситися певні доповнення з тим, щоб привести його у відповідність із європейським законодавством. Вчені та аграрії вимагатимуть не більше, аніж зазначено у вітчизняному законодавстві. Ми підписали угоду про Асоціацію, ми орієнтовані на ЄС — це, зрештою, вимога Конституції, чому тоді наше законодавство щодо обігу земель сільськогосподарського призначення не кореспондується із країнами Західної Європи? Добре, що на першому етапі фізособи купують землю, але фермеру треба допомогти взяти довгострокові кредити. Бо важко спрогнозувати, як у цьому році поведуть себе банки, пандемія, а до цього й, швидше за все, неврожайний рік (у Європі нема опадів, були пожежі). Рік примхливий з точки зору погодних умов. І це для країни в цілому ставить серйозні виклики. За моїми даними, південь України засіявся ярими, але на озимі культури поглядають із тривогою. Бо дуже важливо, щоб на полях з’явилася волога, відсутність весняних дощів створює тривогу для аграріїв. Тому сьогодні при продажу хліба урядовим структурам варто згадати, як робили старі хазяї. Якщо рік починався не дуже, то, щоб не шукати за кордоном запаси і не платити втридорога, варто порахувати, як це було 2003 року. Пам’ятаєте? - Пам’ятаю, тоді проти аграрного віце-прем‘єра навіть кримінальну справу відкрили за експорт зернових минулого врожаю. - Розрахунки мають бути ретельні, хліб ми завжди продамо. Одним словом, рік буде важкий з точки зору кліматичних умов. Уже сьогодні раджу думати не лише урядовим структурам, а пристосовуватися й виробникам, і якщо одна культура не йде, то варто думати, чим зайняти землю до кінця осені, щоб мати ще якусь виручку. Будь-який завод можна зупинити, а потім надолужити, в сільському господарстві так не зробиш. Якщо весною не засієш, то будуть гірші наслідки пізніше, тим більше, що й світовий товарообіг уповільнений. Враховуючи, що менший запит на енергетику, на інші культури, на трудові ресурси. Сповільняться міграційні потоки. Так розслаблено, як ми поводилися багато років, вже вести себе не можна. Це дуже випробувальний рік. І варто мати на увазі, що якщо раптом буде два посушливих роки поспіль, то це вимагатиме ще більш ретельного підрахунку.

- Як закриття через карантин міських ринків вдарить по дрібному товаровиробнику? - Болісно вдарить. Я бачу, що через онлайн-ресурси частина фермерів намагається щось продати. Але це не замінить живих ринків. Ясно, що частина продукції вже не продається, виручки не буде. А якщо раптом у людей сад яблуневий, як він буде заходити в новий рік? Бо продуктовий сад треба обробляти. А наступний рік знову вимагатиме пального, хімічних засобів (в основному, імпорт). Для багатьох урядів підтримка аграрія стоїть у порядку денному, банки зобов’язали давати пільгові кредити. Шість місяців податкових канікул, а потім реструктуризація. Цілий ряд країн ухвалили гарні рішення про підтримку аграрія, реструктуризували борги для фермерських господарств. Селяни переживають це дуже тяжко, держава мала б дати їм сигнал, що вони не самі – й цей рік проживемо разом. - А може селянам варто об’єднатися в кооперативи? - Вони ніде, в жодній країні світу не зорганізовуються самі по собі. Нема в жодного фермера – чи китайського, чи американського, чи європейського – такого первинного капіталу, щоб він міг купити землю, а потім побудувати елеватор чи переробний цех. Проаналізуйте закон 1933 року в часи Великої депресії. Держава створює кооперативну систему кредитування. Конгрес ухвалює закон, і не фермери складають статутний фонд у 25 мільйонів (не може кооперативний банк мати мільйонного статутного фонду). Сьогодні у кооперативному законодавстві, попри всі мої намагання, нема статті, яка б легалізувала кооперативний банк. А по-друге, без участі держави та місцевих бюджетів це не зробиш. Кооперативи повинні бути на порядку денному міністерства сільського господарства і в дотичних міністерствах постійно. Кооперативи є такими вже 150 років у світі, й ними займаються міністерські структури. Самі по собі кооперативи розвиватися не можуть. До речі, аграрні експерти, фермери за підтримки USAID створили такий закон, але його піддали обструкції й у першому читанні ухвалили законопроєкт, який нівелює кооперативну природу.