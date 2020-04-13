Експорт зернових збільшився на 8 мільйонів тонн

Україна з початку 2019/2020 маркетингового року (МГ; почався 1 липня 2019 року) станом на 13 квітня 2020 року експортувала 47,7 млн тонн зернових та зернобобових, на 8,01 млн тонн більше, ніж на цю дату у попередньому сезоні.

Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

У тому числі з 1 липня 2019 року по 13 квітня 2020 року було експортовано 18,2 млн тонн пшениці (на 4,5 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого МГ); 24,33 млн тонн кукурудзи (на 2,47 млн тонн більше); 4,5 млн тонн ячменю (на 1,14 млн тонн більше); 8,2 тис. тонн жита ( на 80 тис. тонн менше).

Суттєво у цьому МГ зріс експорт українського борошна, до 280,7 тис. тонн, що на 58,9 тис. тонн більше, ніж було експортовано з 1 липня 2018 року по 13 квітня 2019 року.

Читайте також: Зернова асоціація і Мінекономіки узгодили Меморандум щодо експорту пшениці

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України підписало з учасниками зернового ринку меморандум про встановлення граничного обсягу пшениці, який може бути експортованим до 30 червня 2020 року, на рівні 20,2 млн тонн. Додаток до Меморандуму про взаєморозуміння підписали: Американська торговельна палата в Україні, Українська зернова асоціація, Європейська бізнес асоціація, Міжнародна асоціація торгівлі зерном та кормами (GAFTA), ГС «Всеукраїнський аграрний форум», ГС «Борошномели України».