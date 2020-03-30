Зернова асоціація і Мінекономіки узгодили Меморандум щодо експорту пшениці

Президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов сьогодні, 30 березня 2020 року, підписав Додаток до Меморандуму, яким встановлено граничний обсяг експорту пшениці в 2019-2020 маркетинговому році на рівні 20,2 млн. т.

Про це Укрінформу повідомили з пресслужби УЗА.

«Цей показник повністю відповідає прогнозу УЗА щодо експорту пшениці з України в поточному маркетинговому році. На сьогодні Україна експортувала майже 18 млн. т пшениці, залишилося експортувати в квітні-червні 2020 року відповідно до протоколу 2,2 млн. т. Такий обсяг є абсолютно типовим для України в останні місяці сезону та не несе жодних ризиків продовольчої безпеки. Окрім того, за всю історію підписання Меморандуму між зерновиками та міністерством не було випадків порушення досягнутих домовленостей та експорту зернових понад встановлений граничний обсяг», - наголосив Горбачьов.

Він також додав, що УЗА тісно співпрацює з урядом та Міністерством економіки, торгівлі та сільського господарства з метою розвитку аграрного сектору, забезпечення продовольчої безпеки та уникнення застосування експортних обмежень.

Як зазначають в УЗА та підтверджують в уряді, наразі відсутній дефіцит зерна на внутрішньому ринку та нема жодних ризиків продовольчої безпеки України.

Як відомо, виробництво зерна в Україні є профіцитним. Так, лише 1/3 урожаю споживається в середині країни, а решта 2/3 щороку експортується, що є суттєвим джерело надходження валюти в країну та запорукою стабільності економіки.

Наразі, Україна експортувала близько 50 млн т зерна та олійних, і планує до кінця маркетингового року експортувати ще близько 10 млн т. При цьому виробництво зерна 2019 року склало близько 98 млн т, що є абсолютним рекордом.

Із зібраного врожаю пшениці понад 28 млн т в цьому році, в Україні залишиться щонайменше 8 млн т, що значно перевищує обсяг споживання пшениці в Україні.

Посівна кампанія в країні успішно розпочалася, аграрії активно сіють ярі культури, і вже в червні ми матимемо перші обсяги пшениці нового врожаю.

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Як повідомлялося, у жовтні 2019 року учасники аграрного ринку та Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства підписали Меморандум, в якому закріпили спільну стратегію щодо забезпечення прогнозованого режиму експорту зерна. В цьому меморандумі домовилися не фіксувати конкретний обсяг зернових, однак, кожного останнього понеділка місяця проводиться спільна зустріч з представниками ринку та оцінюються показники, і за потреби визначається граничний обсяг експорту.