Експорт зернових у новому маркетинговому році сягнув 20 мільйонів тонн

Україна з початку маркетингового року (липень 2019 року — червень 2020 року) експортувала близько 20 млн тонн зернових культур.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів.

“З початку поточного маркетингового року Україна експортувала майже 20 млн тонн зернових культур”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, було реалізовано на експорт понад 11,8 млн тонн пшениці, 3,2 млн тонн ячменю, 4,6 млн тонн кукурудзи. Зазначається, що за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано близько 14,5 млн тонн зернових, зокрема близько 8 млн тонн пшениці, понад 2,8 млн тонн ячменю та 3,2 млн тонн кукурудзи.

Також у поточному маркетинговому році вже було експортовано понад 3,8 млн тонн олійних культур, на 1,7 млн тон більше, ніж за аналогічний період минулого року.