У Маріупольському порту збудують зерновий термінал - меморандум

Державне підприємство «Маріупольській морський торговельний порт» на інвестиційному форумі підписало меморандум з Адміністрацією морських портів України та двома приватними компаніями, який, зокрема передбачає будівництво зернового терміналу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Маріупольській морпорт.

«На інвестиційному форумі «RE: THINK invest in Ukraine» було підписано кілька важливих меморандумів. Серед них - між державними підприємствами «Маріупольський морський торговельний порт», «Адміністрація морських портів України» та приватними компаніями «Кофка Агрі Ресорсіз Україна» і «СТТ», - йдеться у повідомленні.

Зокрема у документі враховані умови будівництва зернового терміналу на території ДП «ММТП» і реконструкції причальних споруд та операційних акваторій. Все це прописано в рамках заходів з розвитку інфраструктури морських терміналів та Маріупольського порту в цілому.

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Так, порт бере на себе зобов'язання забезпечити виконання робіт з будівництва зернового терміналу в тилу причалу №3, збільшити обсяги вантажопереробки через причали №№2-4 до обсягу, не менше, ніж 2,3 млн тонн на рік (нині - приблизно 0,5 млн тонн на рік).

ДП «АМПУ» зі своєї сторони має виконати роботи з реконструкції гідротехнічної частини причалів №№2, 3 порту Маріуполь.

Наміри «КОФКО» та «СТТ» - забезпечити вантажопотік через причали №№2-4 соняшнику, гранульованого шроту соняшника та вантажів зернової групи, по кожній номенклатурі в обсязі, не меншому, ніж 400 тис. тонн на рік.

«Виконання всіх цих намірів сприяє залученню приватних інвестицій у розвиток державного сектору економіки, поліпшить інвестиційну привабливість Маріупольського порту», - підкреслюється у повідомленні.

Як повідомлялося, в Маріуполі Донецької області 29 жовтня пройшов Перший інвестиційний форум за ініціативою Президента України Володимира Зеленського «RE: think. Invest in Ukraine».