В Україні планують підготувати до концесії морпорти Маріуполя та Бердянська
Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, виступаючи на Форумі єдності в Маріуполі 30 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Потенційно порти Маріуполь та Бердянськ ми готові розглядати до концесії та готувати їх”, - сказав Криклій.
Він зауважив, що передача підприємства в концесію — це довготривалий процес, до якого потрібного готуватися спільно з потенційними інвесторами та концесіонерами.
Як повідомляв Укрінформ, у вересні Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії морських портів Ольвія та Херсон. А вже у жовтні розпочався прийом заявок від компаній на участь в оголошених конкурсах.
Планується, що Херсонський морський торговельний порт передадуть у концесію на 30 років, а спеціалізований морський порт «Ольвія» - на 35 років.