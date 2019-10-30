В Україні планують підготувати до концесії морпорти Маріуполя та Бердянська

У Міністерстві інфраструктури України розглядають можливість підготовки морських торговельних портів у Маріуполі та Бердянську до передачі в концесію.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, виступаючи на Форумі єдності в Маріуполі 30 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Потенційно порти Маріуполь та Бердянськ ми готові розглядати до концесії та готувати їх”, - сказав Криклій.

Він зауважив, що передача підприємства в концесію — це довготривалий процес, до якого потрібного готуватися спільно з потенційними інвесторами та концесіонерами.

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії морських портів Ольвія та Херсон. А вже у жовтні розпочався прийом заявок від компаній на участь в оголошених конкурсах.

Планується, що Херсонський морський торговельний порт передадуть у концесію на 30 років, а спеціалізований морський порт «Ольвія» - на 35 років.