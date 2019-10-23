Криклій сподівається на перші перевезення водним транспортом з Білорусі у 2020 році

Перші вантажні перевезення з Білорусі до Чорного моря в рамках проєкту відновлення міжнародного водного шляху Е-40 можуть відбутися вже у другій половині 2020 року.

Про це заявив мінстр інфраструктури України Владислав Криклій під час виступу на Tbilisi Silk Road Forum 22 жовтня 2019 року, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

«Головним рушієм в галузі річкового транспорту має стати новий закон про внутрішні водні шляхи. Разом із українськими парламентаріями ми працюємо над ним. Одночасно ми також здійснюємо заходи щодо лібералізації річкових перевезень. Це дозволить збільшити обсяг перевезень вантажів удвічі вже найближчі роки. Планується проведення робіт з днопоглиблення в рамках міжнародного проєкту Е-40. Якщо наші польські сусіди підтримають цей проєкт, ми зможемо поєднати Балтійське, Чорне та Каспійське море. Це великий виклик і ми вже розпочали необхідні процедури. Сподіваюсь, з другої половини 2020 року ми будемо готові зробити перші перевезення внутрішнім водним транспортом з Білорусії до Чорного моря», - зазначив Криклій.

Він додав, що реалізація такого проєкту дозволить також зменшити навантаження на українські автотранспортні шляхи, адже збільшиться частка річкових вантажних первезень.

Як відомо, міжнародний водний шлях Е-40 довжиною 2352,8 км входить до Переліку внутрішніх водних шляхів міжнародного значення, затвердженого Європейською угодою про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення, до якої Україна приєдналась у 2009 році.

Водний шлях Е-40 проходить повз територію Польщі, Білорусі та України і простягається від Балтійського до Чорного моря за наступним маршрутом: Гданськ (Польща) - Херсон (Україна) через ріки Вісла - Буг - Мухавець -Дніпровсько-Бузький канал - Піна - Прип’ять - Дніпро.