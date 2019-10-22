Україна, Білорусь і Грузія планують спільні інфраструктурні проєкти

Україна, Білорусь і Грузії створять тристоронню робочу групу, яка працюватиме над реалізацією спільних інфраструктурних проєктів.

Відповідний протокол було підписано під час зустрічі міністра інфраструктури України Владислава Криклія із заступником міністра економіки та сталого розвитку Грузії Акакі Сагхірашвілі та заступником міністра транспорту Республіки Білорусь Андрієм Івановим 22 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“За підсумками зустрічі підписано протокол, який передбачає активний розвиток тристоронньої співпраці у сфері транспорту та логістики з використанням транспортно-логістичної інфраструктури Білорусі, України, Грузії та утворення тристоронньої робочої групи для обговорення тарифів, обсягів та видів вантажів, оптимізації часу транспортування вантажів тощо”, - йдеться у повідомленні.

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Планується, що в тристоронню робочу групу увійдуть експерти морської і річкової галузі, залізничної галузі та представники транспортних відомств.

“Робоча група буде вивчати потенційні вантажі, прогнозувати обсяги, а також можливості фінансування фідерних перевезень, які стануть продовженням водного маршруту Білорусь – Україна, далі до Грузії та країн Азії. Я впевнений, що це дасть новий поштовх до розвитку транспортних перевезень між нашими країнами», - зазначив Криклій.